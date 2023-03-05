Погода резко испортится. Синоптики предупредили про пасмурный период с осадками 5 марта, 05:38 Резкая смена погоды на пасмурною с дождями (Фото:Клей ЛеКони / unsplash)

На субботу 4 марта по Украине объявлено штормовое предупреждение, с воскресенья 5 марта температура воздуха понизится, а на следующей неделе для многих солнце станет редким гостем.

Приближается неделя пасмурной погоды и осадков в виде мокрого снега и дождя. При этом дневная температура воздуха практически на всей территории страны повысится. Ночная температура в основном задержится на шкале градусника с отметкой минус.

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В Киеве вторая неделя марта начнется с дождя и мокрого снега. Осадки с 6 по 12 марта будут в столице пять дней. Дневная температура от +4 до +13 градусов, ночная от -1 до +3 градусов.

Фото: Погода в Киеве на месяц / gismeteo

В Одессе на неделе с 6 по 12 марта будет четыре дня с осадками в виде мокрого снега и дождя. Дневная температура от +7 до +11, ночная от 0 до +5 градусов.

Фото: Погода в Одессе на месяц / gismeteo

В Харькове неделя с 6 по 12 марта практически вся будет пасмурной, шесть дней будет идти дождь и мокрый снег. Дневная температура от +4 до +13, ночная от -1 до +6 градусов.

Фото: Погода в Харькове на месяц / gismeteo