Жарче прошлогоднего. Синоптики прогнозируют теплый июнь 2022 в Украине

31 мая, 20:27
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Укргидрометцентр сообщает, что июнь 2022 будет теплее прошлогоднего (Фото:pexels/Nathan Cowley)

Укргидрометцентр сообщает, что июнь 2022 будет теплее прошлогоднего (Фото:pexels/Nathan Cowley)

Температура воздуха в первый месяц лета будет как минимум теплее прошлогодней. А июньские дожди синоптики считают типичными для климата Украины.

Предварительные прогнозы говорили о холодном июне с большим количеством дождей, гроз, порывистым ветром, а также облачным небом. Тем не менее, украинский Гидрометцентр сообщает, что июнь 2022 в среднем будет на 1−1,5 °C теплее прошлогоднего.

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В среднем, столбик термометра покажет +18…+23 °C, в горных районах несколько прохладнее: +15…+19 °C.

Летние ливни с грозой тоже в пределах нормы количества осадков для июня: 49−108 мм, а в Карпатах 109−164 мм.

Ранее замдиректора Укргидрометцентра Анатолий Прокопенко предупреждал о переменчивой погоде в первый месяц лета. Синоптики ожидают столкновение циклонов и антициклонов, которые повлекут за собой перепады температур.

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Редактор: Евгения Гусева

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Теги:   Укргидрометцентр Прогноз погоды Синоптики Погода

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