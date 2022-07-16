До +15. Синоптики предупредили о резком похолодании в Украине 16 июля, 08:29 Западные области также могут настигнуть обильные осадки и порывистый ветер. (Фото:pexels/Vlad Chețan)

Уже через несколько дней страну ожидает очередная перемена погоды, на этот раз температура существенно снизится.

Похолодание затронет сразу несколько регионов страны, наиболее ощутимым понижение температуры будет во Львове, Ивано-Франковске и Ужгороде. Западные области также могут настигнуть обильные осадки и порывистый ветер. В южных и восточных областях резкого похолодания пока не прогнозируют.

Видео дня

Львов

24 июля во Львове температура воздуха снизится до +16 °C днем и +12 °C в ночное время. Небо будет облачным, а также ожидается сильный дождь. В утреннее время порывы ветра могут достигать 14 м/с.

Фото: gismeteo.ua

Ивано-Франковск

В Ивано-Франковске жара около +36 °C сменится на +17 °C 24 июля и +15 °C 25 июля. Ночью температура упадет до +12 °C. Погоду прогнозируют облачную и дождливую.

Фото: gismeteo.ua

Ужгород

В Ужгороде показатели под +40 °C 24 июля резко упадут до +18 °C в дневное время и +12…+14 °C ночью. Синоптики обещают обильные осадки.

Фото: gismeteo.ua

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.