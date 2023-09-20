«Кое-где до +30 градусов». Дожди в трех регионах завтра и потепление в течение недели — прогноз синоптика 20 сентября, 15:34 Тепло до +30 градусов (Фото:linux1987 / depositphotos)

Прогнозы погоды до конца сентября говорят о том, что у нас еще есть время насладиться летним теплом.

Синоптик Наталья Диденко, на своей странице в facebook, дала характеристику антициклону, который балует нас теплом, предупредила, где завтра пройдут дожди и рассказала о потеплении до +30 градусов. По всем показателям погоды лето пока не собирается оставлять нас наедине с осенью.

Видео дня

«Пришел в Украину атмосферный фронт, сонный и размазанный бабьим летом, где-то капнул, где-то лил и дальше уже ему лень.

Поэтому завтра, 21-го сентября, снова повсюду будет преобладать сухая солнечная погода.

Исключения — небольшой локальный дождь в Черниговской, Одесской, Винницкой областях.

Ветер в Украине ожидается с юго-востока, умеренный.

Температура воздуха будет колебаться в пределах +22+27 градусов.

В Киеве в четверг дождей не ожидается. Потеплеет. В течение дня максимальная температура воздуха составит около +25 градусов.

До конца недели в Украине будет сухо, солнечно и тепло, даже очень тепло, местами до +30 градусов!

Только в воскресенье в западных областях пройдут дожди и посвежеет до +20+23 градусов".