Резкие перемены погоды. Синоптики предупредили о дождях и грозах в западных и северных областях 11 июня, 08:06 Цей матеріал також доступний українською После окончания дождливого периода наступит резкое похолодание (Фото:pexels/Viktorya Sergeeva)

Следующая неделя с 13 по 19 июня будет жаркой, однако дожди и грозы в некоторых областях принесут с собой похолодание.

В ближайшую неделю синоптики прогнозируют непостоянную погоду на территории Украины: центральные и южные области ждет солнце и летняя жара, а северные, восточные и западные области ждут ливни и грозы. В дни с большим количеством осадков, температура воздуха будет оставаться высокой, однако после окончания дождливого периода наступит резкое похолодание.

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Львов

Во Львове наибольшее количество осадков ожидают в субботу, понедельник и вторник. Дожди и грозы можно будет наблюдать при температуре около +25 °C днем и +14 °C в ночное время. Затем, в среду, 15 июня, температура снизится до +18 °C и +8 °C. Кроме того, в понедельник, 13 июня, порывы ветра могут достигать 14 м/с.

Погода во Львове / Фото: скриншот gismeteo.ua

Тернополь

В Тернополе дожди начнутся в субботу, 11 июня, и продолжатся с разной интенсивностью в течение все недели. 11, 13 и 19 июня прогнозируют дождь с грозой. Резкое похолодание можно будет наблюдать во вторник и среду: до +18 °C днем и +9 °C в ночное время.

Погода в Тернополе / Фото: скриншот gismeteo.ua

Харьков

Самый дождливый день этой недели в Харькове — вторник, 14 июня. С 12 по 14 июня прогнозируют дождь с грозой, а в воскресенье, 19 июня ожидаются небольшие осадки. Слишком резкого похолодания не обещают, однако с 15 по 17 июня ночная температура опустится до +14 °C.

Погода в Харькове / Фото: скриншот gismeteo.ua

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