Несмотря на дожди. Названы самые жаркие дни июня в Украине 30 мая, 19:33 Цей матеріал також доступний українською Синоптики назвали самые жаркие и самые холодные дни июня (Фото:pexels/Nathan Cowley)

Погода в июне 2022 будет непостоянной и нередко похожей на весеннюю, однако синоптики прогнозируют и по-настоящему жаркие летние дни.

Столкновение циклонов и антициклонов в первый месяц лета станет причиной переменчивой, но все-таки предсказуемой погоды. Синоптики назвали самые жаркие и самые холодные дни июня.

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Киев

В столице самыми жаркими окажутся 11, 13 и 14 июня. В эти дни температура воздуха в дневное время достигнет отметок +29…+31 °C, а ночью +18…+20 °C. Самыми прохладными станут 21−25 июня с температурой около +16…+20 °C днем и +13…+16 °C ночью. Сухую и солнечную погоду прогнозируют в понедельник 6 и 27 июня.

Погода в июне 2022 Киев / Фото: скриншот gismeteo.ua

Львов

Во Львове теплее всего будет 13 и 14 июня, при температуре около +29 °C днем и +17 °C ночью. Самыми солнечными днями станут 3 и 26 июня. В этом месяце температура лишь однажды опустится до +16 °C, это произойдет в четверг, 23 июня.

Погода в июне 2022 Львов / Фото: скриншот gismeteo.ua

Харьков

В Харькове температура не поднимется выше +30 °C. Максимальные показатели прогнозируют в воскресенье, 12 июня. Кроме того, в жаркий день ожидают грозу и ливень. В первую половину июня дождь с грозой будет частым явлением, а во второй половине месяца осадков выпадет гораздо меньше.

Погода в июне 2022 Харьков / Фото: скриншот gismeteo.ua

Одесса

В Одессе погода будет не по-летнему умеренно теплой. Самый жаркий день ожидают во вторник, 14 июня: +29 °C. Самым прохладным днем станет пятница, 24 июня: +19 °C. Дожди будут повторяться в течение всего месяца, однако они будут небольшими и кратковременными.

Погода в июне 2022 Одесса / Фото: скриншот gismeteo.ua

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