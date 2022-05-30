«Месяц ждем непростой». В июне Украину настигнет противостояние циклонов и антициклонов 30 мая, 15:34 Цей матеріал також доступний українською Cухая и солнечная погода будет сменяться дождливой и холодной (Фото:pexels/Nikolaj Erema)

В июне украинцев ждет непостоянная погода, временами больше напоминающая весеннюю. Холодные дождливые дни будут следовать за жаркими и наоборот.

Синоптики сообщают, что первый месяц лета может преподнести неожиданные сюрпризы, не исключают даже возможных стихийных бедствий.

Анатолий Прокопенко, замдиректор Укргидрометцентра рассказал realist.online, что июнь практически каждый год приносит с собой дожди и грозы. Это объясняется высокими температурами и их резкими перепадами во время движения атмосферных фронтов.

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«Месяц ждем непростой, с большим количеством опасных стихийных явлений, таких как шквалы с порывами ветра при грозах до 25 м/с (90 км/ч), ливни, градобои, удары молний. Интенсивность разгула стихии будет зависеть от количества и силы проходящих через Украину циклонов и антициклонов», — делится прогнозом Анатолий Прокопенко.

Циклонов и антициклонов предвидят примерно равное количество — это означает, что сухая и солнечная погода будет сменяться дождливой и холодной. Жителям Украины стоит позаботиться, чтобы зонт и легкая куртка всегда были с собой.

Несмотря на количество осадков и капризные циклоны, июнь 2022 окажется теплее, чем прошлогодний. Разница в среднемесячной температуре составит около 1−1,5 °C. Максимальная температура достигнет +39,8 °C в южных и восточных областях, а минимальная 0 °C на северо-востоке страны.

Запад

Практически ежедневные осадки ожидают жителей Закарпатской, Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Черновицкой и Хмельницкой областей. Особенно дождливой будет первая половина июня. Компенсировать количество осадков может комфортная температура: до +28…30 °C в дневное время.

Север

В Ровенской, Волынской, Житомирской и Сумской областях прогнозируют сильные дожди с грозой с 4 по 6 и с 10 по 12 июня. В Черниговской и Киевской областях большее количество осадков выпадет во второй половине месяца. Максимальная температура в северных регионах +28 °C.

Центр

В центральной Украине количество осадков будет уже значительно меньше, а сильные дожди прогнозируют только в Полтавской области 6−7 и 11−12 июня. В Черкасской, Винницкой, Кировоградской и Полтавской областях летнее тепло придет с первых дней месяца, а столбик термометра покажет до +25 °C. В Днепропетровской области прогнозируют еще более теплую погоду: до +30 °C.

Восток

Для восточных областей Украины лето 2022 будет жарким и сухим. Исключением станет северо-восточный циклон, который принесет осадки и ветер 11 и 12 июня в Харьковскую, Донецкую и Луганскую области. Температура будет удерживаться в течение месяца на отметках около +26…+32 °C и выше.

Юг

В Одесской, Николаевской, Херсонской области и в Крыму ожидают минимальное количество дождей. Осадки возможны в конце июня, это будут теплые летние дожди при температуре воздуха +25…+27 °C. В сухие дни термометр покажет около +28…+32 °C. В Запорожской области несколько прохладнее, с периодическими незначительными осадками.

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