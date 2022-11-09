Короткие морозные периоды. Синоптик дала прогноз, насколько суровой будет зима 2022 − 2023 9 ноября, 13:00 Насколько суровой будет зима в Украине — рассказывает Наталья Диденко. (Фото:Pixabay.com)

Наталья Диденко дала прогноз погоды на зиму 2022−2023 для НД. Рассказываем, чего ждать украинцам, где в Украине будет сыро и мороз.

Продолжается последний месяц осени — ноябрь. Несколько недель украинская энергетическая система под угрозой из-за обстрелов РФ. Наталья Диденко пообщалась с НВ и спрогнозировала, чего ждать от приближающейся зимы, которая так волнует украинцев.

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«Вы знаете, я очень люблю давать долгосрочные прогнозы, я бы их очень любила, но их на самом деле по большому счету не существует. Нет методов в медицине, которые могли бы вылечить какие-нибудь неизлечимые болезни. Какие-то чудеса, конечно, случаются время от времени, но в целом развитие науки такое, какое он есть. Так же и метеорология. Это очень серьезная наука. Нет таких методов, нет таких средств, нет таких долгосрочных прогнозов, которые могли бы нам помочь спрогнозировать зиму. Есть, разрабатываются долгосрочные прогнозы, но они обычному человеку вообще ничего не скажут», ― предупреждает Диденко.

По ее словам, зима 2022−2023 будет не сильно холодной с короткими морозными периодами, но их будет меньше нормы или больше нормы.

«Человеку это абсолютно никакой практической пользы все равно не будет. Потому не буду заниматься дилетантством ни в коем случае, будем говорить, постепенно следить за ближайшими днями. Тем более прогноз погоды на две недели — это уже не так и плохо, учитывая вообще ситуацию», ― подчеркивает она.

Синоптик предупреждает, что отдельные дни зимой будут действительно морозными. Обычно это восток и часть центра Украины — там самый континентальный климат, там могут быть ниже температуры воздуха.

«А западные области ближе к Атлантике. Там может быть жарче и более высокая температура воздуха. Еще раз подчеркиваю, что в ближайшие дни тепло завершайте все дела, которые можно делать на улице, кому нужно, а вот похолодание, но опять же незначительное, в пределах 2−7 тепла днем ожидается на следующей неделе ориентировочно с понедельника», ― подчеркивает Наталья Диденко.