В разных регионах наблюдается существенное ухудшение погодных условий , поэтому правительство готовит решение, чтобы в этот период позволить некритическим учреждениям на время оставить работников дома, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«Также в разных наших регионах значительно ухудшились погодные условия — много проблем на дорогах, проблемы с сетями. Фактически это чрезвычайный режим для всех служб», — сказал глава государства.

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Он добавил, что правительство подготовит соответствующее решение — чтобы некритические учреждения, в частности офисы, могли оставить работников дома.

Кроме того, президент сообщил, что в сотрудничестве с местными органами власти будет определено, как организовать работу школ в таких условиях на этой и следующей неделе.

Ранее первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий сообщил, что по состоянию на утро 8 января полиция Украины с начала суток получила 260 вызовов о ДТП в результате непогоды, из них 43 — по авариям с пострадавшими. Украинцев призывают воздержаться от дальних поездок.

ГСЧС сообщила, что спасатели в регионах помогают гражданам, которые сталкиваются с последствиями непогоды.

По прогнозу синоптиков, в конце текущей недели в Украине ожидается значительное похолодание, перед которым на всей территории страны погодные условия усложнит циклон.

По всей территории страны ожидаются сложные погодные условия с выпадением значительных, местами сильных осадков в виде дождя и снега, неравномерным распределением температуры воздуха и скачками атмосферного давления.