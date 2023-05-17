«Мечтаю о музее погоды». Синоптик дала прогноз на четверг и объяснила, какое отношение погода имеет к музеям
Теплая летняя погода в День вышиванки (Фото:dovapi / depositphotos)
Завтра прекрасная летняя погода позволит нам отметить два праздника — День вышиванки и Международный день музеев.
Синоптик Наталья Диденко, на своей странице в facebook, дала прогноз на четверг, и рассказала об одной из своих мечтаний — украинском музее погоды и климата.
«18-го мая — Международный день музеев.
И хотя, на первый взгляд, это не имеет отношения к погоде, однако к природе и окружающей среде точно имеет.
Ведь есть куча музеев по миру, где представлены флора и фауна местные и мировые, где дети и взрослые с одинаковым детским восторгом рассматривают экспонаты, диарами, рисунки, разнообразных жучков, бабочек, костюмы, картины, скульптуры, инсталляции и чучела.
Правда, я чучела не люблю, мне их как-то жалко.
Но воспользуйтесь завтрашним днем, тем более что порой в большинстве музеев в этот день вход свободный.
В Украине многие музеи пострадали от войны, они, как люди, имеют свои травмы, свои раны и беду.
Давайте поищем и бросим хотя бы маленький донат на подобные музеи и, конечно, завтра пойдем осмотреть экспозицию.
В конце концов, музеи спасают наше психическое здоровье.
Мечтаю об украинском музее погоды и климата .
Так вот, о погоде.
18 мая в Украине будет преобладать высокая комфортная температура воздуха. В течение дня ожидается +22+27 градусов.
В западных областях воздух будет свежее, +17+21 градус.
Дожди с грозами, собственно, и станут причиной более холодной погоды — на западе в четверг ожидается влажная воздушная масса.
Остальная территория Украины окажется 18 мая в сухой погоде.
В южной части ветер завтра может быть сильным!
В Киеве 18 мая без осадков, предполагается теплая погода с максимальной температурой воздуха +24+26 градусов.
Дождей станет больше 20-го мая, в субботу.
Но теплая погода в Украине будет продолжаться".