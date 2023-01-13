Изменения ежеминутно. Когда и где в Украине морозы сменит теплая погода 13 января, 10:30 В ближайшие дни января придет потепление (Фото:SIphotography)

Синоптик Укргидрометцентра Наталия Птуха поделилась информацией о том, какой будет погода в ближайшие дни.

По утверждению специалистов, морозные дни как в прошлые выходные и в начале этой недели в ближайшее время не повторятся. Начиная с наступающих выходных, температура будет доходить до плюсовых значений. Такие погодные изменения вызваны поступлением воздушной массы из Атлантики и Африканского континента.

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«Теплее всего традиционно у нас всегда на юге Украины, юго-западе и западных областях. И этот теплый воздух как раз к нам будет поступать с юга и юго-запада. В дневные часы, например, в выходные в западных областях температура может быть в пределах +4…+6 градусов тепла. У южных практически такая же. К примеру, в начале следующей недели на Одесщине в дневные часы может быть даже +6…+8 тепла.

На остальной территории тенденция такова, что в эти выходные потеплеет, просто, например, для Киевщины, скажем, 14 января ночью будет 0…-5 мороза, а днем уже от -4 мороза до +2 тепла. А уже дальше в большинстве регионов плюсовая температура. Для северных областей в дневные часы 0…+5, а на вторую половину следующей недели со средние дневные максимумы могут быть +6…+8 тепла.

Это ориентировочный прогноз на вторую половину следующей недели, на Крещение. Речь идет о северных регионах — Киевщине, Житомирщине, это также и западных, и центральных, а в южных областях на Крещение днем может быть и до 10 градусов тепла.

На востоке тоже «плюсовые» температуры, но может поменьше — до +2…+5 тепла. Ночью морозы останутся в восточных областях — к востоку все же будет влиять этот антициклон, и там более прохладный воздух будет. Поэтому на востоке ночью будет не сильный мороз −1…−4, а в дневные часы около нуля в конце этой недели, и со следующей +1…+3, это в дневные часы по восточным областям".

В ориентировочных прогнозах по всей Украине — повышение температуры. Но это не исключает того, что атмосферная циркуляция может снова вернуть холодные воздушные массы. Поэтому не стоит ориентироваться на очень длительные периоды прогнозирования погоды. Изменения в атмосфере происходят каждую минуту, а наиболее точный прогноз — не более, чем на пять дней. Остальные — общая тенденция.