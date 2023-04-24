Рекордная влажность. Синоптики предупредили, какая погода будет в последнюю неделю апреля 24 апреля, 10:54 Влажная неделя (Фото:silverjohn / depositphotos)

Последняя неделя второго месяца весны пройдет с периодическими дождями по всей территории страны и повышенной концентрацией березовой пыльцы в воздухе.

На фоне циклонической деятельности и атмосферных фронтов продолжает повышаться температура воздуха. В центральных и восточных областях она даже превысит норму. По информации синоптиков, количество осадков за весь апрель может превысить норму в несколько раз.

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Какая погода будет сегодня в понедельник, 24 апреля

Сегодня на всей территории страны ожидаются кратковременные дожди, местами с грозами и градом. Ветер переменных направлений, 3−8 м/с, во время гроз — порывистый. Температура воздуха ночью +4+9 градусов, днем +15+20 градусов.

Какая погода будет во вторник 25 апреля

Ночью в западных и восточных областях. Днем они распространятся на все области кроме центральных, южных и Крыма. Ночью и утром возможен туман. Ветер переменных направлений, 3−8 м/с, во время гроз — порывистый. Температура воздуха ночью +5+10 градусов, днем +14+19 градусов.

Какая погода будет в среду 26 апреля

Ночью на крайнем востоке Украины и западных областях дожди. Днем они пройдут в Киевской, Черниговской и Одесской областях. В Винницкой и Буковиной — ливни. Ветер юго-западный, 5−10 м/с. Температура воздуха ночью +5+10 градусов, днем +15+20 градусов. На западе +9+14 градусов, на юге +19+23 градуса.

Какая погода будет в четверг 27 апреля

Ночью в Западной, Одесской, Киевской областях и в Приазовье дожди. Днем они пройдут почти по всей территории страны. На Левобережье в виде сильных ливней с градом и шквалистыми порывами ветра. Температура воздуха на западе +2+7 градуса, днем +9+14 градусов. На остальной территории Украины +7+12 градусов, днем +16+21 градус.

Какая погода будет в пятницу 28 апреля

В южных, центральных, восточных областях и Сумской области дожди. Местами с грозами. Ветер северо-западный, 7−12 м/с, в восточной части переменных направлений, 3−8 м/с. Ночная температура воздуха на западе и севере +2+7 градусов, в остальной стране +7+12 градусов. Днем +10+15 градусов, на востоке +15+20 градусов.

Какая погода будет в субботу и воскресенье 29−30 апреля

На Левобережье Украины дожди. На остальной территории страны без существенных осадков. Ветер западный, северо-западный, 5−10 м/с. Температура воздуха ночью +4+9 градусов, днем +14+19 градусов.