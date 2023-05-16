Возвращение тепла. Синоптик предупредила о потеплении в среду и назвала несколько нюансов 16 мая, 17:12 Потепление до летней температуры (Фото:marisha5/depositphotos)

Прогнозы погоды заранее предупреждали о сегодняшнем холодном дне недели. В дальнейшем — потепление, но не без нюансов в нескольких областях.

Синоптик Наталья Диденко, на своей странице в facebook, рассказала о потеплении с завтрашнего дня, предупредила в каких областях будет прохладнее и вдохновила наслаждаться заботой близких людей.

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«Среда в Украине предполагается теплой.

Максимальная температура воздуха в течение дня составит +22+26 градусов, свежее будет в западных областях +20+23 градуса.

Юго-восточный ветер ожидается умеренный, временами порывистый.

Дожди, местами с грозами, возможны на Закарпатье и в прикарпатских областях.

На остальной территории Украины будет преобладать сухая погода.

В Киеве среда обещает вернуть тепло, временно скрывшееся за облаками и атмосферным фронтом.

Температура воздуха в ближайшую ночь +12+14 градусов, днем ожидается в столице +24, +25 градусов. Дождь маловероятный.

Обстоятельства побуждают пить на ночь успокаивающее, а утром тонизирующее.

Такова сейчас наша жизнь — корвалол-кофе, гидазепам-зеленый чай, валидол-кусочек черного шоколада.

Главное, чтобы всегда кто-то был, кто в нужный момент найдет секунду, чтобы спросить «как ты?» и чтобы всегда ты или тот, кого ты спрашиваешь, сказал «нормально». И чтоб стало теплее и спокойнее на душе.

Дальше в Украине ожидается теплая погода".