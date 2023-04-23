На работу в ветровке. Распространится ли потепление с выходных дней на понедельник 23 апреля, 05:32 Потепление в понедельник (Фото:antgor90/depositphotos)

Тепло, которое установилось в выходные дни, позволит нам начать рабочую неделю в легких куртках.

В понедельник, 24 апреля, средняя температура воздуха в западных областях +14+19 градусов, ожидается облачная погода с прояснениями и небольшой дождь. В центральных областях +18+23 градуса, солнечно. В южных областях также +18+23, осадки не ожидаются. В восточных областях 16+21 градус, облачно с прояснениями, без осадков. В Крыму +17+22 градуса, солнечно.

Видео дня

В Киеве в понедельник 24 апреля переменная облачность и кратковременный дождь. Дневная температура воздуха +16 градусов, ночью +9 градусов.

Фото: Погода в Киеве на месяц / gismeteo

В Днепре в понедельник 24 апреля переменная облачность и кратковременный дождь. Дневная температура воздуха +15градусов, ночью +9 градусов.

Фото: Погода в Днепре на месяц / gismeteo

В Харькове в понедельник, 24 апреля переменная облачность и кратковременный дождь. Дневная температура воздуха +16 градусов, ночью +9 градусов.

Фото: Погода в Харькове на месяц / gismeteo

В Одессе в понедельник, 24 апреля, переменная облачность и кратковременный ясно и солнечно. Дневная температура воздуха +14 градусов, ночью +9 градусов.

Фото: Погода в Одессе на месяц / gismeteo

Во Львове в понедельник, 24 апреля переменная облачность и кратковременный дождь. Дневная температура воздуха +17 градусов, ночью +9 градусов.

Фото: Погода во Львове на месяц / gismeteo