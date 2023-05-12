«Весна входит в прекрасную фазу». Синоптик дала прогноз на выходные и предупредила о дождях в нескольких областях 12 мая, 15:04 Температура воздуха для прогулок по природе (Фото:tomert / depositphotos)

Наконец-то выходные дни можно провести на свежем воздухе и насладиться теплом.

Синоптик Наталья Диденко, на своей странице в facebook, рассказала, на какую погоду можно рассчитывать в ближайшие дни, и призвала успеть налюбоваться лучшим периодом весны.

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«Суббота и воскресенье в Украине ожидаются теплыми, в течение дня +17+24 градуса.

Заморозков не будет.

Разве что завтра, 13 мая, на западе немного свежее, +13 +17 градусов, но Волынь и Ровенщина все равно теплее останутся.

Дожди — кратковременные, местами пройдут завтра на западе, севере и в центральной части. На востоке и юге без осадков.

В воскресенье вероятность дождей меньше, лишь отдельные дожди пройдут на востоке, а также в Винницкой и Житомирской областях.

В Киеве в течение 13−14 мая максимальная температура воздуха будет составлять +20+22 градуса. Идеальная температура. Без осадков в столице.

Используйте этот поистине уникальный метеочас максимально полезно — потом все же пойдет настоящее лето с жарой и пожелтевшей травкой.

А пока роскошь и температурная, и травка зеленая, и цветы свежие, и дышать легко, и солнца хочется побольше на нос, хочется набраться сил и природных витаминов, которые нам очень нужны.

Весна заходит в самую зрелую прекрасную фазу — любуйтесь"!