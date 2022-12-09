Температура не опустится ниже нуля. Как долго продлится потепление в Украине 9 декабря, 16:37 Погода в Украине станет теплее: как долго это продлится (Фото:unsplash)

После кратковременных, но ощутимых морозов в Украину пришло потепление.

По данным Sinoptik.ua, погода на выходные будет дождливая на всей территории Украины, а термометры даже ночью покажут плюсовую температуру.



Погода в субботу 10 декабря

Субботние планы может испортить непогода: во всех областях Украины пройдут дожди, а на Волыни возможен ливень.

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Температура на выходные заметно потеплеет. В Одесской, Николаевской, Днепропетровской и Запорожской областях воздух прогреется до +10…+12 °С, в восточных, центральных и западных областях страны термометры покажут +6…+9 °С. В Киевской, Винницкой, Черниговской, Житомирской и Сумской областях температура воздуха составит около +3…+5°С.

Ночью в северных и центральных областях страны ожидается около 0 °C, на востоке и юге — до +3…+6°С.

Погода в воскресенье 11 декабря

Воскресная погода практически не будет отличаться от субботней. В Запорожской, Сумской, Черниговской и Житомирской областях днем столбики термометров поднимутся до +8…+11 °С, в Донецкой и Днепропетровской — до +7…+9 °С, Харьковской, Хмельницкой и Винницкой — до +6…+8 °С. В западных регионах, Волыни, Луганщине и Буковине ожидается +4…+7 °С.

Дождливую погоду прогнозируют синоптики во всех регионах Украины. Интенсивные осадки ожидаются во Львовской, Ивано-Франковской и Закарпатской областях.

Погода в понедельник 12 декабря

Погода в начале недели будет такой же, как и в выходные. На юге Украины термометры покажут +9…+11°С, в Днепропетровской и Запорожской областях — +8…+10°С, в Киевской и центральных областях — +6…+9°С, на востоке — +6…+7° С, в Черниговской и Сумской областях — +4 … +6 °С. В западных регионах страны будет прохладнее — около 0 °C.

На большей части территории Украины пройдут дожди, а в Закарпатье, в Ивано-Франковске, Тернопольской, Черновицкой, Хмельницкой, Львовской, Волынской и Ровенской области придут снегопады.

Народный прогноз

10 декабря предки подставляли лицо дующего с севера ветра — считалось, что он может унести с собой все невзгоды и уныние.

Если дым из трубы шел столбом вверх, вскоре готовились к морозам, а если громко чирикали воробьи — ждали потепления.

Резкая оттепель 11 декабря обещала сильное похолодание в ближайшее время, а стаи ворон и кружащихся в небе галок — снегопады.



Напомним, ранее синоптики назвали два города, где температура в декабре снизится до -20 и ниже.