Перед новой волной потепления. Где в Украине ждать снегопады и морозы до -9°С днем 10 января, 15:48 Погода в Украине: последние новости (Фото:freestocks/unsplash)

Рассказываем, чего ожидать от погоды в Украине в ближайшее время.

«Морозы в Украине еще трещат или потрескивают, где-то пробуют ласково „обнулиться“, а в западных областях морозы скоро отнесут в раздел древней истории, потому что там столбики термометров достигают +5+8 градусов», — рассказала синоптика Наталья Диденко в своем Facebook. Она поделилась последними новостями о том, как будет меняться температура воздуха в ближайшие дни.

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Какая будет погода завтра, 11 января, в Украине:



в западных областях ожидается тёплая погода, температура 0+5 градусов;

в восточных областях ожидается днем -4-9 градусов;

в северных и центральных областях в течение дня температура составит -1-5 градусов;

в южной части +1+4 градуса, в Крыму +4+8 градусов, в Запорожье от 0 до -2 градусов.

Ветер будет порывистым, сильным, некомфортным.

Где будут осадки в Украине 11 января? Ночью и утром дождь, местами с мокрым снегом, пройдет в западных областях, на севере Украины будет преимущественно снежно. В течение дня в большинстве областей Украины никаких серьезных осадков не предполагается.

Погода в Киеве на 11 января. В ближайшую ночь будет идти снег, но днем в столице не ожидаются осадки. Ветер юго-восточного направления, холодный и сильный. Из-за него температура днем до -4, а ночью до -6-8 градусов будет ощущаться еще более морозной. Также ожидается, что будет скользко.

Потепление на Украине начнется с пятницы 13-14 января. В этот период придет атлантический воздух, с теплой погодой и «плюсовой» температурой воздуха по всем областям.



Напомним, ранее NV рассказывал, что синоптики прогнозируют потепление в Украине и рассказывают, где будет тепло.