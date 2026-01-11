В Запорожской области сильный ветер частично разрушил опоры антидроновых тоннелей на прифронтовых дорогах

Антидроновый тоннель в Изюме Харьковской области, 12 декабря 2025 года (Фото: REUTERS/Vyacheslav Madiyevskyy)

В Запорожской области на некоторых участках прифронтовых дорог в результате сильного порыва ветра произошло частичное разрушение опор антидроновых тоннелей.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров.

Он отметил, что эксплуатацию этих участков тоннелей осуществляют инженерные подразделения Сил обороны.

«На место нештатной ситуации привлечены дополнительные силы и средства инженерных подразделений, начинаются работы по ликвидации последствий непогоды», — отметил глава ОВА.

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Ранее сообщалось, что в Украине продолжаются сложные погодные условия с морозом до -20 градусов и осадками.

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