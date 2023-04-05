Погодный коллапс. Синоптик предупредила о приближении циклона с порывистым ветром и вьюгами 5 апреля, 15:13 Вьюги и порывистый ветер (Фото:Мария Орлова / pexels)

К Украине приближается циклон по имени Норберт, что приведет к сложной погоде.

Синоптик Наталья Диденко, на своей странице в facebook, предупредила о бушевании непогоды в ближайшее время.

«6-го апреля — не января! — в западных областях циклон по имени Норберт обусловит в очередной раз сложную погоду — снег, мокрый снег, сильный северо-западный ветер, местами налипание мокрого снега, ну, а если снег и порывистый ветер — то метель.

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На севере, востоке и южной части Украины в четверг местами ожидается дождь.

В центральных областях завтра вероятность осадков наименьшая, лишь в Винницкой области пройдет дождь, местами с мокрым снегом.

Ветер будет преобладать на северо-западе, в большинстве областей, кроме восточных, возможны штормовые порывы до 15−20 метров в секунду.

Температура воздуха самой высокой и дальше будет в восточной части Украины, +12+16 градусов.

Нетрадиционно гухнет вниз температура на юге, завтра там какие-то хилые +8+11 градусов. На юге!

В северных областях, в большинстве центральных ожидается +10+13 градусов, только Виннитчина будет отличаться более холодной погодой, днем +6+9 градусов.

Ну, и дальше холодным местом остаются западные области, там завтра всего +1+6 градусов.

Киевлянам сегодня наш мэр объявил, что отопление выключат 8 апреля.

6 апреля в столице предполагается дождь, порывистый некомфортный ветер и около +10 градусов.

А пока готовим (а кто уже и подготовил) теплые толстые домашние штаны и растянутые свитера, запасы чая, толстеньких кошек держим поближе, доедаем прошлогоднее варенье, двигаемся интенсивнее — греемся"!

Фото: Наталья Диденко / facebook