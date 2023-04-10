Бурная неделя. Почему температура воздуха после потепления снизится на Пасху 10 апреля, 11:02 Весенний дождь (Фото:maxym / depositphotos)

Весна не перестает удивлять резко меняющейся погодой, которой синоптики находят логичное объяснение.

Наступившая неделя, также, как и предыдущие, будет отличаться неустойчивой погодой. В ее первой половине циклон принесет дожди и повышение температуры воздуха, ближе к выходным синоптики предупреждают о том, что в Украину ворвется арктический воздух, который особенно прочувствуют на Левобережье, где ночью могут быть заморозки, а днем +10+15 градусов.

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Погода в Украине сегодня в понедельник 10 апреля

В течение дня практически по всей территории страны, кроме юга и крайнего востока, дожди, местами с грозами. В Карпатах дождь с мокрым снегом. В западных, центральных и частично южных областях туман. Ветер — 5−10 м/с. Температура воздуха ночью +3+8 градусов, днём +13+18 градусов. В западных областях ночью -1+4 градусов, днём +8+13 градусов.

Погода в Украине во вторник 11 апреля

По всей территории Украины дожди с грозами в Крыму и западных областях. Ветер 7−12 м/с, в Крыму и южных областях 15−17 м/с. Температура воздуха ночью +4+9 градусов, днём +10+15 градусов, в северных, восточных областях и Крыму до +18 градусов.

Погода в Украине в среду 12 апреля

По всей территории Украины дожди, местами с грозами. Ветер 5−10 м/с. Температура воздуха ночью +5+10 градусов, днём +12+17 градусов, в северных и западных областях +8+13 градусов.

Погода в Украине в четверг 13 апреля

Практически по всей территории страны дожди, кроме западных областей. Ветер 5−10 м/с. Температура воздуха ночью +4+9 градусов, днём +10+15 градусов, в южных областях местами +16+18 градусов.

Погода в Украине в пятницу 14 апреля

Дожди в восточных областях, на остальной территории страны без существенных осадков. Ветер 5−10 м/с. Температура воздуха ночью +4+9 градусов, днём +12+17 градусов, в восточной части +5+10 градусов.

Погода в Украине в субботу и воскресенье 15 и 16 апреля

В выходные дни на погодные условия повлияет гребень антициклона с севера. На всей территории страны без существенных осадков. Ветер 5−10 м/с. Температура воздуха ночью +3+8 градусов, днём +11+16 градусов. На севере Левобережья ночью 0+5 градусов, днём +8+13 градусов.