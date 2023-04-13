Страстная пятница. В каких областях пройдут дожди, а где будет малооблачно и без осадков 13 апреля, 11:12 Погода на Страстную пятницу (Фото:kaywiegand / depositphotos)

В Страстную пятницу, день тишины и скорби, циклоны и атмосферные фронты немного успокоятся.



Средняя температура воздуха по всей территории Украины немного повысится, на смену сильным дождям придут умеренные и кратковременные.

В Винницкой области и облачно с прояснениями, без осадков, температура воздуха +5+14 градусов. В Волынской области облачно с прояснениями, возможны небольшие дожди, температура +6+13 градусов. В Днепропетровской области малооблачно, без осадков, температура +7+18 градусов. В Донецкой безоблачно, без осадков, температура + 8+19 градусов. В Житомирской облачно с прояснениями, возможны небольшие дожди, температура +5+13 градусов. На Закарпатье облачно с прояснениями, возможны небольшие дожди, температура воздуха +8+16 градусов. В Запорожской области и малооблачно, без осадков, температура +8+ 19 градусов. В Ивано-Франковске облачно с прояснениями, возможны небольшие дожди, температура +7+15 градусов. В Киевской области и облачно с прояснениями, без осадков, температура +5+ 14 градусов. В Кировоградской области и малооблачно, без осадков, температура +6+ 16 градусов. В Луганской области и малооблачно, без осадков, температура +9+ 20 градусов. Во Львовской области и облачно с прояснениями, возможны небольшие дожди, температура +7+14 градусов. В Николаевской области и малооблачно, без осадков, температура +8+ 18 градусов. В Одесской области и малооблачно, без осадков, температура +9+ 17 градусов. В Полтавской области и малооблачно, без осадков, температура +6+ 16 градусов. В Ровенской облачно с прояснениями, возможны небольшие дожди, температура +6+13 градусов. В Сумской малооблачно, без осадков, температура + 5+15 градусов. В Тернопольской облачно с прояснениями, температура +7+15 градусов. В Крыму облачно с прояснениями, температура +4+17 градусов.

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Фото: Укргидрометцентр / facebook