«Не температура апрельской мечты». Синоптик предупредила, где похолодает накануне Пасхи 13 апреля, 15:52 Похолодание в канун Пасхи (Фото:Husame / depositphotos)

Настоящее весеннее тепло накроет часть Украины завтра, потом будет дождь, а в некоторых регионах станет холоднее.

Синоптик Наталья Диденко, на своей странице в facebook, предупредила о неоднородной погоде в последние дни этой недели и рекомендовала не сетовать на дожди, а направить энергию на полезные дела.

Видео дня

«Великая пятница будет в Украине синоптически неоднородной.

Прекрасное весеннее тепло охватит западные области, большинство юга (кроме Запорожья) и часть центральных областей.

Здесь ожидается в течение дня +15+20 градусов.

Холоднейшей частью окажется северная, также восточная, а еще Полтавщина. Днем +8+11 градусов.

14 апреля умеренные дожди пройдут в восточных областях, в большинстве областей Украины — местами небольшие.

В западной части Украины будет преобладать сухая погода, разве что вечером в пятницу на Закарпатье польет дождь.

В Киеве завтра в течение дня температура воздуха явно не температура нашей апрельской мечты. Днем всего +9+11 градусов.

Будет преимущественно облачно, местами возможен небольшой дождь.

В субботу в столице будет еще холоднее.

А в воскресенье, к Пасхе, немного потеплеет, но не без дождя.

Более ощутимо тепло придет во вторник, 18 апреля.

В ближайшие дни о стабильном антициклоне над Украиной, о длительном периоде без дождей пока, по предварительным прогнозам, речь не идет.

Поэтому вместо того, чтобы жаловаться на дожди и нехватку высокой температуры воздуха, направляем активность и энергию на полезные необходимые дела — Пасха всегда помогает людям быть добрее, лучше и благороднее.

Заботимся об одиноких, заботимся о животных, сажаем цветы и деревья, украшаем пасхальный стол чем-нибудь из старых семейных запасов (даже если эта салфетка вашей бабушки недостаточно гламурна), держим себя и празднуем скромнее и умереннее, не забывая, что рядом слишком много беды, делимся вкусным, не забываем стариков из семьи, любуемся весной.

И, конечно, поддерживаем и помогаем нашим лучшим ВСУ".