Переход к весне. Синоптик рассказала, когда погода резко изменится

24 февраля, 13:35
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Погода 24 февраля — символический переход от холода к теплу (Фото:Константин / depositphotos)

Погода 24 февраля — символический переход от холода к теплу (Фото:Константин / depositphotos)

В годовщину полномасштабного вторжения россии в Украину состоится символический погодный переход от морозов к потеплению.

Синоптик Наталья Диденко на своей странице в facebook дала прогноз погоды на 24 февраля и рассказала о том, что весна все упорнее вступает в свои права.

«24 февраля в Украине — переходные сутки от морозов к потеплению.

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В ближайшую ночь холоднее всего будет в восточных областях, -9−14 градусов, на остальной территории -2−8 градусов, на западе около нуля.

Подчеркиваю, следующая ночь, на 25 февраля, уже будет значительно теплее, температура воздуха повысится на 4−8 градусов.

Днем, в пятницу, температура воздуха будет +3+6 градусов, на востоке 0+3 градуса. В южной части и западных областях +4+8, Закарпатье, юге Одесщины и Черновицкой области +6+11 градусов.

Синоптическая особенность пятницы — сильный ветер.

Южные порывы могут достигать 15−20 метров в секунду.

Бодрый ветер — признак весенних процессов".

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Синоптик предупредила, что нужно быть осторожными, находясь под высоченными деревьями, на побережьях, под билбордами и домами, и важно не забывать о шапках и шарфах, потому что еще холодновато существенно облегчать гардероб.

По осадкам. «24 февраля дождь пройдет в западных областях, в Карпатах с мокрым снегом, вечером дождь дойдет до северных областей Украины.

На остальной территории завтра — без осадков.

В Киеве ожидается сильный южный ветер. Осадки в течение дня маловероятны, разве что пасмурно, а вот вечером может пройти дождь, возможно местами с мокрым снегом.

Температура воздуха 24 февраля ночью до 5 мороза, днем до 5 тепла!

С ближайшей синоптической перспективы суббота будет очень теплой, затем температура воздуха уравновешивается.

Порывистый ветер — признак переходного сезона, будет завывать, все нормально, осадки — периодические".

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Редактор: Юлия Сурикова-Ганская

Теги:   Прогноз погоды Прогнозная аналитика Погода синоптик потепление

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