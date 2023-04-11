Отдохнули и снова циклон. Какие погодные изменения состоятся в ближайшие дни 11 апреля, 10:38 Снова приближается циклон с дождями (Фото:vadim.zhakupov / depositphotos)

Сегодня на большей части территорий Украины кроме отдельных областей юга и юго-востока теплая и солнечная погода, но это ненадолго.

Синоптики предупредили о циклоне, который придет с юга и принесет дожди и порывистый ветер. Температура воздуха при этом кардинально не изменится, этот факт улучшает весеннее настроение и придает оптимизма.

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Циклон зайдет на территорию Украины уже сегодня и будет хозяйничать на юге, в центральных и восточных областях. 12 и 13 апреля он распространится на всей территории страны вместе с дождями, а в Карпатах с дождями и мокрым снегом.

В эти дни ожидается ветер северных направлений, 5−10 м/с, в южных и восточных областях с сегодняшнего дня и 12 апреля местами ожидаются порывы до 15−20 м/с.

Температура воздуха в ближайшие дни наконец-то все больше будет напоминать настоящую — весеннюю. Ночью средняя температура воздуха +3+9 градусов, днем столбики термометров будут показываться +12+17 градусов. Исключением 12 апреля станут западные, северные и большинство центральных областей, там днем будет немного свежее +8+13 градусов.