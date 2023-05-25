Погодные контрасты. Как воспринимать нюансы сегодняшней погоды в Украине и Европе — советы синоптика 25 мая, 10:21 Неустойчивая погода в Украине и Европе (Фото:Shaiith79 / depositphotos)

Как известно, благодаря предварительным прогнозам синоптиков, сейчас наша страна находится под влиянием малоградиентного поля, с постоянными колебаниями погоды, но без ярко выраженных фронтов.



Синоптик Наталья Диденко, специально для радио NV, рассказала о природе происходящих сейчас погодных явлений и рекомендовала воспринимать их как должное.

«Сейчас на территории Украины преобладает неустойчивая погода, такие бурные атмосферные процессы. Но хочу подчеркнуть, что вот эти выпадающие дожди, те кто, например, под них попал и кого сильно залило, и кто этим недоволен, то это как раз такой локальный характер выпадения дождей именно летом. Это летние процессы и как правило вот это такие ливни случаются в дневные часы. Ночью процессы затихают, потому что контрасты немного успокаиваются. Ибо понятно: днем теплее, воздух сильнее нагревается, сталкивается на высоких с более холодным воздухом и происходят вот всякие такие экологические явления как, например, сильный ливень или гроза, которого очень советую сейчас не пугаться, различать. Потому что у нас уже люди, по-моему, уже все умеют различать что-либо на звук. Но все же грозы будут учащаться, потому что май есть май.

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Что касается, к примеру, Италии, там стационировал достаточно активный циклон. Сначала он был молод, потом уже там устаревал. Но именно циклон повлек за собой опять сильные дожди и даже наводнения. Знаете, у нас сильные дожди, например, могут повлечь какие-то невзгоды. Но очень часто, например, в больших городах это еще системы стоков, как мы знаем. И даже один кратковременный дождь он может подтопить улицу, не столько именно из-за количества осадков, а именно из-за таких проблем с чисткой этих стоков. Поэтому вот такая ситуация сейчас".