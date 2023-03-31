Влияние циклонов. Какая погода будет в первой декаде апреля 31 марта, 11:23 Первая декада апреля будет дождливой (Фото:Ave Calvar Martinez / pexels)

Первые десять дней апреля будут прохладными, с неустойчивой погодой дождями и снегом.

Синоптики предупредили, что от апреля не стоит ждать аномального тепла и большого количества солнечных дней. Месяц будет преимущественно пасмурным. В первой декаде на большей территории Украины, кроме южной и восточной части страны, ожидаются утренние заморозки. Дождливые дни придут во все регионы страны. Местами, а именно в западных и северных областях, пройдут и дожди, и снег.

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В Киеве первая декада апреля будет преимущественно пасмурной. Дожди, в некоторые дни со снегом, начнутся 1 апреля и будут идти до выходных 8−9 апреля. Самая низкая ночная температура в этот период времени 0 градусов, самая высокая дневная +13 градусов.

Фото: Погода в Киеве на месяц / gismeteo

Во Львове первые десять дней апреля будут преимущественно пасмурными. В течение нескольких дней солнце попробует пробиться из-за туч, но не сможет остановить кратковременный дождь. Самая низкая ночная температура в этот период времени -1 градус, самая высокая дневная +13 градусов.

Фото: Погода во Львове на месяц / gismeteo

В Харькове первая декада апреля будет пасмурной. Солнце покажется из-за туч в течение всего одного дня. Самая низкая ночная температура в этот период времени 0 градусов, самая высокая дневная +16 градусов.

Фото: Погода в Харькове на месяц / gismeteo

В Днепре первые десять дней апреля будут преимущественно пасмурными. Переменную облачность модно ожидать в течение одного дня. Самая низкая ночная температура в этот период времени -1градус, самая высокая дневная +15 градусов.

Фото: Погода в Днепре на месяц / gismeteo

В Одессе первая декада месяца будет переменчивой. Ожидаются дождливые дни, пасмурные дни без осадков и дни с переменной облачностью. Самая низкая ночная температура в этот период времени +3 градуса, самая высокая дневная +13 градусов.

Фото: Погода в Одессе на месяц / gismeteo