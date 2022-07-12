Магнитные бури и сильный ветер. Синоптики предупредили о стремительном ухудшении погоды в Украине

12 июля, 19:03
Синоптик предупреждает о магнитных бурях, которые могут повлиять на самочувствие людей. (Фото:Pixabay)

Синоптик предупреждает о магнитных бурях, которые могут повлиять на самочувствие людей. (Фото:Pixabay)

Дожди, штормовой ветер и резкое похолодание затронет столицу и большинство областей страны, исключением станут только южные и восточные регионы.

В среду, 13 июля, жителей Украины ожидает резкая перемена погоды — об этом сообщает синоптик Наталка Диденко и Укргидрометцентр. Связаны такие перепады с движением циклона по территории страны. В западных областях умеренные дожди, дневная температура воздуха составит +17…+22 °C. На Закарпатье уже теплее: около +23…+25 °C. В Карпатах очень холодно, особенно в ночное время: +3…+7 °C.

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В северных областях Украины дожди с грозами и порывистый ветер 7−12 м/с, а температура днем составит +16…+22 °C. Жителей центральных регионов ждет температура около +20…+24 °C. В Винницкой области несколько холоднее: +18…+20 °C.

В восточных и южных областях похолодания не прогнозируют, а днем столбик термометра покажет +25…+28 °C. Кратковременные дожди ожидают в Одесской и Николаевской области.

Ко всему прочему синоптик предупреждает о магнитных бурях, которые могут повлиять на самочувствие людей. Период некомфортной погоды не будет долгим, уже в четверг, 14 июля, в Украине потеплеет, а небо станет безоблачным.

Укргидрометцентр
Фото: Укргидрометцентр
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Редактор: Евгения Гусева

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Теги:   Похолодание Прогноз погоды Синоптики Магнитные бури Погода

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