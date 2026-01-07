В ближайшие дни отключения света могут стать более частыми из-за усиления морозов и снегопадов (Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko)

С завтрашнего дня в Украине ожидается ухудшение погодных условий: температура ночью будет достигать до -20°C , днем -10°C, в связи с чем возможны дополнительные отключения света вне графиков, сообщила премьер-министерка Украины Юлия Свириденко.

Она отметила, что циклон, который повлечет похолодание, зайдет в Украину через Черновицкую и Ивано-Франковскую области около четырех утра.

По словам премьер-министерки, перебои с электроснабжением возможны из-за налипания снега на линии электропередач. Кроме того, может быть затруднено движение на дорогах.

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Свириденко сообщила, что правительство приняло ряд решений, чтобы подготовиться к ухудшению погодных условий, и поручило

МВД вместе с ГСЧС и Национальной полицией обеспечить готовность снегоочистительной и тяжелой инженерной техники, техники повышенной проходимости, мобильных пунктов обогрева и при необходимости оперативно привлекать их для помощи участникам дорожного движения;

Агентству восстановления, областным и Киевской военным администрациям вместе с местными властями обеспечить своевременное реагирование для ликвидации последствий непогоды, в частности подготовить резервы горючего и обеспечить обработку дорог противогололедными смесями;

профильным министерствам и службам подготовить к развертыванию пункты несокрушимости в случае перебоев с электро-, тепло-, газо- или водоснабжением, а также проблем со связью;

Минэнерго вместе с Минразвития и государственными энергетическими компаниями обеспечить стабильную работу энергосистемы, готовность ремонтных бригад к оперативному реагированию, в случае необходимости — увеличить производство и поставки электроэнергии и газа, включая возможность импорта из стран ЕС.

«Призываем людей быть осторожными, по возможности ограничить поездки во время пика непогоды и следить за сообщениями местных властей и профильных служб», — добавила Свириденко.

Ранее синоптикиня Укргидрометцентра Наталья Птуха сообщила, что в ближайшие дни в Украине будут сильные снегопады и морозы до -23°C.