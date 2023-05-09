Циклон с юга. Синоптик рассказала, почему мы не почувствуем потепление, которое придет на следующей неделе

9 мая, 10:27
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Дожди летнего характера (Фото:AntonMatyukhaBO / depositphotos)

Дожди летнего характера (Фото:AntonMatyukhaBO / depositphotos)

На этой неделе Украина находится под влиянием антициклона, благодаря которому отойдут ночные заморозки и начнутся кратковременные дожди.

Синоптик Наталья Птуха, в интервью для NV, дала прогноз развития синоптической ситуации во второй половине мая, и предупредила о том, что, скорее всего, мы практически не почувствуем повышения температуры в дневные часы суток.

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«Пока можем говорить о том, что с 15−16 числа будет изменение синоптических условий, антициклон полностью покинет территорию страны, поступит циклон с юга, по предварительным прогнозам, будет поле пониженного давления, увеличится облачность. Это после 16 числа. Придут дожди, но пока сложно сказать, сколь длительны.

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Также можно ожидать потепления, но мы его, скорее всего, в дневные часы особо не ощутим, ведь будет больше облачности, и дожди будут. В ночные часы любые заморозки исключены, будет теплее. Не слишком высокая температура, +2…+4 градуса, но по крайней мере без заморозков".

По словам синоптика, дожди становятся локального характера, к тому же они уже теплые, а это говорит о неизбежности лета.

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Редактор: Юлия Сурикова-Ганская

Теги:   Укргидрометцентр Прогноз погоды Погода синоптик погода в Украине синоптическая ситуация

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