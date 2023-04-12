Аккуратное похолодание. Синоптик про понижение температуры и тенденции погоды в ближайшие дни 12 апреля, 10:49 Очередное похолодание скоро закончится (Фото:photoslash / depositphotos)

«Синоптическая ситуация на протяжении двух недель была довольно однообразной — дождливая погода практически по всей территории Украины».

Синоптик Наталия Птуха, в интервью NV, рассказала о причинах очередного похолодания и про то, как долго оно продлится.

«Сегодня еще будет ощущаться атмосферный фронт, который переносится с юга. При этом движение воздуха в циклонах в северном полушарии происходит против часовой стрелки. То есть это преимущественно северные и северо-восточные воздушные потоки над территорией Украины в ближайшие несколько дней, вот до конца этой недели.

Видео дня

Это означает, что, все же, прохлада может поступать, хотя в целом теплеет, температурные показатели продолжают повышаться. А дальше будет уменьшаться интенсивность осадков.

В общем, температура повсюду уже выше нуля, и в ночные часы также, морозов не предполагаем, разве что в Карпатах ночью, но и там около нуля, но не ниже нуля. Ночью на территории Украины +5+10 градусов, несколько прохладнее в западных областях — в ночные часы +3+7 градусов, а в дневные часы +8+13 градусов.