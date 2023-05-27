Грозная суббота. Кого обойдет штормовое предупреждение и насколько оно затянется 27 мая, 06:30 Штормовое предупреждение и грозы (Фото:jcpjr1111 / depositphotos)

Неустойчивая погода с постоянными сюрпризами сегодня принесет на большую часть территории Украины грозовые дожди.

Сегодня в большинстве областей страны, по данным Укргидрометцентра, объявлено штормовое предупреждение с грозами и шквалами 15−20 м/с. В связи с этим установлен I уровень опасности.

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Непогода обойдет стороной большинство западных областей, среди них:

Хмельницкая

Тернопольская

Львовская

Волынская

Ровенская

Ивано-Франковская

Фото: Погода в Украине 27 мая / facebook

Синоптики предупреждают, что уже в воскресенье погода изменится. Дожди с грозами останутся лишь в нескольких регионах: на юге и на юго-востоке. По всей стране будет наблюдаться снижение температуры воздуха, но не стоит расстраиваться. Погоду, которая установится, нельзя будет назвать холодной, скорее мягкой. Она придется по нраву всем, кто не любит жару. Средняя температура воздуха на западе будет +22−24 градуса, на севере +20+22 градуса, на востоке +23+24 градуса, в центре +23+25 градусов, на юге +23+26 градусов. Температурный режим уже взял четкий курс на лето и не будет резко меняться.

Фото: Погода в Украине 28 мая / meteo