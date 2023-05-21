Жарче не бывает. Как тенденция к потеплению повлияет на первый месяц лета
Солнце в июне (Фото:titoOnz / depositphotos)
В последнее время метеорологи и синоптики все чаще предупреждают о тенденции к потеплению и новых температурных рекордах.
Над Северным полушарием лето 2023 пройдет переходным периодом между Ла-Нинья и Эль-Ниньо, и под влиянием перепадов атмосферного давления. Как сообщает Severe Weather.eu, на погоду в Европе летом 2023 влияет теплая поверхностная температура в Тихом океане, известная, как Эль-Ниньо. Считается, что его влияние ощущается и в Украине.
По прогнозам метеорологов на лето 2023 формируется мощный пояс теплых аномалий, который тянется через тропики Тихого океана. Таким образом, ожидается, что потепление продлится до 2024 года.
Несмотря на такие прогнозы и общую тенденцию к потеплению, июнь в Украине, преимущественно, будет без аномальной жары и с самой высокой средней дневной температурой +25 +26 градусов.
Какой день в июне будет самым теплым в Киеве
Самыми теплыми днями июня в Киеве, по предварительным прогнозам погоды, будут 7 и 20 июня с дневной температурой +27 градусов и ночной +15 +18 градусов.
Какой день в июне будет самым теплым в Днепре
Самым теплым днем июня в Днепре, по предварительным прогнозам погоды, будет 20 июня с дневной температурой +27 градусов и ночной +17 градусов.
Какой день в июне будет самым теплым в Харькове
Самыми теплыми днями июня в Харькове, по предварительным прогнозам погоды, будут 19 и 20 июня с дневной температурой +26 градусов и ночной +15+16 градусов.
Какой день в июне будет самым теплым в Одессе
Самыми теплыми днями июня в Одессе, по предварительным прогнозам погоды, будут 10 и 11 июня с дневной температурой +27 градусов и ночной +18градусов.
Какой день в июне будет самым теплым во Львове
Самым теплым днем июня во Львове, по предварительным прогнозам погоды, будет 8 июня с дневной температурой +26 градусов и ночной +17 градусов.