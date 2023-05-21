Жарче не бывает. Как тенденция к потеплению повлияет на первый месяц лета 21 мая, 06:33 Солнце в июне (Фото:titoOnz / depositphotos)

В последнее время метеорологи и синоптики все чаще предупреждают о тенденции к потеплению и новых температурных рекордах.

Над Северным полушарием лето 2023 пройдет переходным периодом между Ла-Нинья и Эль-Ниньо, и под влиянием перепадов атмосферного давления. Как сообщает Severe Weather.eu, на погоду в Европе летом 2023 влияет теплая поверхностная температура в Тихом океане, известная, как Эль-Ниньо. Считается, что его влияние ощущается и в Украине.

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По прогнозам метеорологов на лето 2023 формируется мощный пояс теплых аномалий, который тянется через тропики Тихого океана. Таким образом, ожидается, что потепление продлится до 2024 года.

Несмотря на такие прогнозы и общую тенденцию к потеплению, июнь в Украине, преимущественно, будет без аномальной жары и с самой высокой средней дневной температурой +25 +26 градусов.

Какой день в июне будет самым теплым в Киеве

Фото: Погода в Киеве на месяц / gismeteo

Самыми теплыми днями июня в Киеве, по предварительным прогнозам погоды, будут 7 и 20 июня с дневной температурой +27 градусов и ночной +15 +18 градусов.

Какой день в июне будет самым теплым в Днепре

Фото: Погода в Днепре на месяц / gismeteo

Самым теплым днем июня в Днепре, по предварительным прогнозам погоды, будет 20 июня с дневной температурой +27 градусов и ночной +17 градусов.

Какой день в июне будет самым теплым в Харькове

Фото: Погода в Харькове на месяц / gismeteo

Самыми теплыми днями июня в Харькове, по предварительным прогнозам погоды, будут 19 и 20 июня с дневной температурой +26 градусов и ночной +15+16 градусов.

Какой день в июне будет самым теплым в Одессе

Фото: Погода в Одессе на месяц / gismeteo

Самыми теплыми днями июня в Одессе, по предварительным прогнозам погоды, будут 10 и 11 июня с дневной температурой +27 градусов и ночной +18градусов.

Какой день в июне будет самым теплым во Львове

Фото: Погода во Львове на месяц / gismeteo

Самым теплым днем июня во Львове, по предварительным прогнозам погоды, будет 8 июня с дневной температурой +26 градусов и ночной +17 градусов.