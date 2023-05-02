От солнца до заморозков. Синоптик предупредила о непредсказуемой погоде до конца недели

2 мая, 15:31
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Заморозки на почве в конце недели (Фото:Саймона Присс / unsplash)

Заморозки на почве в конце недели (Фото:Саймона Присс / unsplash)

На смену сегодняшнему безоблачному солнечному небу почти над всей Украиной, в ближайшие дни придет облачность.

Синоптик Наталья Диденко, на своей странице в facebook, предупредила о том, что более-менее теплая погода продержится до субботы 6 мая. На выходные дни нужно быть готовыми к похолоданию, в некоторых областях даже к заморозкам.

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«Немного облачности — на юго-востоке, а также с запада к нам приближается облачность атмосферного фронта, которая обусловит сегодня, а завтра кратковременные дожди в западных областях.

На остальной территории 3 мая в большинстве областей сохранится сухая погода.

Температура воздуха в Украине в течение дня среды будет достигать +14+22 градусов, в западных областях начнется ее понижение, местами до +12+15 градусов.

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В Киеве сегодня — солнечно и тепло.

Завтра, в среду, будет еще теплее до +20 градусов, однако увеличится облачность, хотя и без осадков.

5-го мая пройдут дожди, 6−7 мая снова похолодает.

В ночь на 7 мая (на воскресенье) на севере Украины, включая Киевщину, есть вероятность заморозков.

Космическое фото четко показывает, что над Украиной сейчас практически безоблачное солнечное небо".

Наталья Диденко / facebook
Фото: Наталья Диденко / facebook
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Редактор: Юлия Сурикова-Ганская

Теги:   Прогноз погоды Погода Погода в Киеве синоптик погода в Украине

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