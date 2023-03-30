«Хотелось бы повыше». Синоптик предупредила о непостоянстве погоды и очередном похолодании в ближайшие дни 30 марта, 14:31 Осадки и очередное похолодание (Фото:Лука Южный / unsplash)

По словам синоптика Натальи Диденко, в пятницу на территорию Украины зайдет атмосферный фронт с запада.

Синоптик, на своей странице в facebook, сообщила о том, что завтра с утра дождь пройдет в западных областях и на севере, а днем дойдет до центральных областей, Одесщины и Николаевщины.

Видео дня

«В восточных областях в ближайшую ночь выпадет мокрый снег, завтра днем осадки прекратятся, даже выйдет солнышко.

В Херсонской, Запорожье, в Крыму, в Днепре с районами, в Полтавской области будет преобладать 31-го марта сухая погода.

Температура воздуха в Украине — хотелось бы выше, но уже как весна скажет)

В ближайшую ночь ожидается от 4 тепла до 4 мороза, завтра днем в Украине +6+12 градусов, в Луганской области +3+7 градусов.

В Киеве март завершится холодноватой погодой: ночью 0−2 градуса мороза, днем +6+9 градусов. Во второй половине дня и вечером, в пятницу, в столице ожидается небольшой дождь.

Начало нежнейшего весеннего месяца весны, апреля, на выходные, придет со скромным потеплением и западными дождями.

А вот в понедельник ожидается очередное похолодание и даже снова снег, теплая погода задержится только на крайнем востоке Украины".