Мятежная неделя. В ближайшие дни нетипично похолодает — как изменится погода на Пасху 2023 10 апреля, 16:31 Погода на Пасху 2023 (Фото:romrodinka / depositphotos)

Щедрый на непогоду апрель продолжает удивлять резкими изменениями погоды.

Синоптик Наталья Диденко, на своей странице в facebook, предупредила о нетипичном похолодании уже завтра и дала предварительный прогноз погоды на Пасху.

«11 апреля будет необычным.

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Ибо самой холодной (или самой прохладной) ожидается погода в южной части, которой традиционно следует быть самой теплой.

Там завтра в течение дня только +9+12 градусов, разве что в Крыму и Приазовье до +14 градусов.

На остальной территории Украины днем во вторник +12+16 градусов, разве что в областях Прикарпатья местами еще задержится свежая погода, +9+12 градусов.

Дожди завтра пройдут в южной части, вечером 11 апреля подтянутся в центральные области. Немного покапает на западе, но не существенно.

На остальной территории Украины без осадков.

В Киеве 11 апреля температура воздуха порадует, днем до +15 градусов. Дождя не будет.

Уже в ночь на 12 апреля наступит дождливое облако.

На Пасху в Украине ночью ожидается +5+9 градусов, свеженько, думайте, что одеть красивое потеплее, днем 16 апреля предполагается +9+12 градусов. Дожди более вероятны только в западных областях.

Неделя только началась, возможны уточнения".