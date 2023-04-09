Зима среди весны. Почему бунтует природа и сколько будет продолжаться непогода — разъяснение синоптикини 9 апреля, 04:26 Бурлит ненастье (Фото:ALTEREDSNAPS / pexels)

Уже очень давно мы не наблюдали такой снег на западе и длительные дожди в центре в течение первой декады апреля.



Синоптик Наталья Птуха, специально для NV, объяснила, что происходит с погодой в последние дни и сколько еще она будет удивлять нас своими резкими изменениями. По ее словам, сейчас территория Украины находится в поле пониженного давления, потому у нас все время проходят циклоны.

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«Последний циклон, который проходил, был с юга, перемещался в северо-западном направлении и соответственно вызвал такие погодные условия, что в западных областях даже образовался снежный покров. К примеру, в четверг утром в Черновицкой области у нас было около 30 сантиметров снега. В то время как на востоке страны мы имели более высокие температуры, иногда даже +15 градусов. И, например, вчера вечером даже в Сумской области, именно в Сумах, была зафиксирована гроза.

То есть, видим такие контрасты на территории Украины. Именно благодаря контрастам и образуются циклоны, когда объединяются две воздушные массы. В общем, на территории Украины сейчас неустойчивость, вот мы и имеем разную фазу осадков.

В дальнейшем все же какого-то стабильного, например, антициклона, который пришел бы и обеспечил бы нам длительную погоду без осадков и много солнца, пока мы не видим.

Конечно, есть перерывы между циклонами. Но все равно в ближайшие несколько суток у нас еще будет поле пониженного давления. И циклоны время от времени, преимущественно с юга, будут входить на территорию Украины и вызывать осадки разной интенсивности, преимущественно — небольшие дожди".