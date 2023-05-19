Между теплом и теплом. Синоптик о температурных колебаниях и дождях на выходных — синоптические карты

19 мая, 16:15
Поделиться:
Летнее тепло в выходные (Фото:EdZbarzhyvetsky / depositphotos)

Летнее тепло в выходные (Фото:EdZbarzhyvetsky / depositphotos)

Во время выходных несколько областей умудрятся обменяться погодой. В итоге все успеют насладиться солнцем и помокнуть под дождем.

Синоптик Наталья Диденко, на своей странице в facebook, рассказала о преобладании теплой летней погоды во время грядущих выходных, предупредила о незначительных колебаниях температуры и возможных дождях, местами с грозами.

Видео дня

«20−21 мая в Украине будет преобладать теплая погода.

Температура воздуха в ночные часы ожидается +10+16 градусов, а в течение дня составит +20+26 градусов с небольшими колебаниями.

Дожди пройдут в субботу в западных областях, в центральной части и на востоке, затронут немного север. В южной части — без существенных осадков.

Где теплее, там вероятны грозы.

Читайте также:

Прогноз погоды 2023: какой будет погода в Украине и Европе (Фото:Pixabay.com) Жара и штормовая угроза. Каким будет лето 2023 в мире, Европе и Украине — синоптические карты

В воскресенье дождевой фронт охватит южную часть, Закарпатье, Черновицкую область и восточные области (кроме Харьковщины). Карта внизу.

На остальной территории осадков не предвидится.

В Киеве 20−21 мая предполагается умеренно теплая погода.

Температура воздуха составит +20 +23 градуса.

Небольшой дождь возможен в субботу, в воскресенье — сухая погода".

Наталья Диденко / facebook
Фото: Наталья Диденко / facebook
Читайте также:
Редактор: Юлия Сурикова-Ганская

Теги:   Прогноз погоды Погода Погода в Киеве синоптик погода в Украине

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Depositphotos
Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X