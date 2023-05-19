Между теплом и теплом. Синоптик о температурных колебаниях и дождях на выходных — синоптические карты 19 мая, 16:15 Летнее тепло в выходные (Фото:EdZbarzhyvetsky / depositphotos)

Во время выходных несколько областей умудрятся обменяться погодой. В итоге все успеют насладиться солнцем и помокнуть под дождем.

Синоптик Наталья Диденко, на своей странице в facebook, рассказала о преобладании теплой летней погоды во время грядущих выходных, предупредила о незначительных колебаниях температуры и возможных дождях, местами с грозами.

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«20−21 мая в Украине будет преобладать теплая погода.

Температура воздуха в ночные часы ожидается +10+16 градусов, а в течение дня составит +20+26 градусов с небольшими колебаниями.

Дожди пройдут в субботу в западных областях, в центральной части и на востоке, затронут немного север. В южной части — без существенных осадков.

Где теплее, там вероятны грозы.

В воскресенье дождевой фронт охватит южную часть, Закарпатье, Черновицкую область и восточные области (кроме Харьковщины). Карта внизу.

На остальной территории осадков не предвидится.

В Киеве 20−21 мая предполагается умеренно теплая погода.

Температура воздуха составит +20 +23 градуса.

Небольшой дождь возможен в субботу, в воскресенье — сухая погода".

Фото: Наталья Диденко / facebook