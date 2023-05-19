Между теплом и теплом. Синоптик о температурных колебаниях и дождях на выходных — синоптические карты
Летнее тепло в выходные (Фото:EdZbarzhyvetsky / depositphotos)
Во время выходных несколько областей умудрятся обменяться погодой. В итоге все успеют насладиться солнцем и помокнуть под дождем.
Синоптик Наталья Диденко, на своей странице в facebook, рассказала о преобладании теплой летней погоды во время грядущих выходных, предупредила о незначительных колебаниях температуры и возможных дождях, местами с грозами.
«20−21 мая в Украине будет преобладать теплая погода.
Температура воздуха в ночные часы ожидается +10+16 градусов, а в течение дня составит +20+26 градусов с небольшими колебаниями.
Дожди пройдут в субботу в западных областях, в центральной части и на востоке, затронут немного север. В южной части — без существенных осадков.
Где теплее, там вероятны грозы.
В воскресенье дождевой фронт охватит южную часть, Закарпатье, Черновицкую область и восточные области (кроме Харьковщины). Карта внизу.
На остальной территории осадков не предвидится.
В Киеве 20−21 мая предполагается умеренно теплая погода.
Температура воздуха составит +20 +23 градуса.
Небольшой дождь возможен в субботу, в воскресенье — сухая погода".