Дожди бьют рекорды. Где в ближайшие дни пройдут интенсивные осадки с грозами 6 апреля, 13:10 Надвигаются ливневые дожди и грозы (Фото:Rodrigo Souza / pexels)

Повышение температуры воздуха после влияния циклона будет сопровождаться до конца недели дождями и грозами.

В пятницу на всей территории страны кратковременные дожди, местами с грозами. Ветер восточный, 3 — 8 м/с. Средняя дневная температура воздуха +8+13 градусов, ночная +4+9 градусов. В выходные дни на территории Украины сохранится дождливая погода. В центральных и восточных областях пройдут интенсивные дожди. Ветер переменных направлений, 3 — 8 м/с. Средняя дневная температура воздуха +9+14 градусов, ночная +3+8 градусов.

Видео дня

В Киеве до конца недели дожди, ливневые дожди. Дневная температура воздуха +10+14 градусов, ночная +4+8 градусов.

Фото: Погода в Киеве на месяц / gismeteo

В Харькове дожди, переходящие в ливни. Дневная температура воздуха +14+18 градусов, ночная +7+11 градусов.

Фото: Погода в Харькове на месяц / gismeteo

В Днепре ливни, которые сменятся на переменную облачность в воскресенье. Дневная температура воздуха +12+15 градусов, ночная +7+9 градусов.

Фото: Погода в Днепре на месяц / gismeteo

В Одессе переменная облачность и кратковременные дожди. Дневная температура воздуха +8+12 градусов, ночная +3+6 градусов.

Фото: Погода в Одессе на месяц / gismeteo

Во Львове дожди, местами с мокрым снегом, в субботу переменная облачность. Дневная температура воздуха +2+11 градусов, ночная -2+5 градусов.

Фото: Погода во Львове на месяц / gismeteo