Возможны затруднения движения транспорта. Гидромецентр предупредил о резком похолодании до -10° мороза 15 ноября, 17:55 Погода в Украине резко ухудшится: идут морозы до -10С (иллюстративное фото) (Фото:AntonMatyukha / Depositphotos)

Украинский гидрометеорологический центр опубликовал оперативную информацию об изменении погодных условий на территории Украины 17−20 ноября.

Синоптики прогнозируют снижение температуры воздуха и усиление ветра до 15−18 м/с с кратковременным образованием снежного покрова высотой 3−8 см и налипания мокрого снега:

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«В связи с распространением на территорию Украины холодного воздуха с севера Европы в течение 17−18 ноября в Украине пройдут дожди с переходом в мокрый снег и снег с кратковременным образованием снежного покрова высотой 3−8 см; местами налипание мокрого снега и усиление ветра до 15−18 м/с, на дорогах страны гололедица. ( Уровень опасности желтый). Ожидается постепенное снижение температуры 17−18 ноября до 1−6° мороза, 19−20 ноября местами до 8−10° мороза», — говорится в сообщении.



Об этом сообщил Украинский гидрометцентр.

В Украине резко изменится погода / Фото: Украинский гидрометеорологический центр \ facebook

«Изменение погодных условий может привести к усложнению движения транспорта на отдельных участках дорог (Уровень угрозы желтый)», — предупреждают синоптики.

