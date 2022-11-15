Возможны затруднения движения транспорта. Гидромецентр предупредил о резком похолодании до -10° мороза
Погода в Украине резко ухудшится: идут морозы до -10С (иллюстративное фото) (Фото:AntonMatyukha / Depositphotos)
Украинский гидрометеорологический центр опубликовал оперативную информацию об изменении погодных условий на территории Украины 17−20 ноября.
Синоптики прогнозируют снижение температуры воздуха и усиление ветра до 15−18 м/с с кратковременным образованием снежного покрова высотой 3−8 см и налипания мокрого снега:
Об этом сообщил Украинский гидрометцентр.
«Изменение погодных условий может привести к усложнению движения транспорта на отдельных участках дорог (Уровень угрозы желтый)», — предупреждают синоптики.