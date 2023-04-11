Надвигается похолодание. Синоптик предупредила о скором резком изменении погоды и рассказала, где останется тепло
Надвигается похолодание и дожди (Фото:rachenbuosa / depositphotos)
Уже сегодня на территорию Украины начнет заходить циклон, который снова заставит достать теплые вещи и зонтики.
Синоптик Наталья Диденко, на своей странице в facebook, предупредила о похолодании в среду 12 апреля. Снова готовимся к дождям, местами даже с грозами и шквальным ветром и надеемся на то, что ненастье не задержится надолго.
«В среду в Украине похолодает.
Дневная температура воздуха составит скромные +9+12 градусов.
Теплой будет погода только в южной части +12+16 градусов.
К похолоданию 12 апреля присоединятся дожди — давно не видели.
Сухие паузы: днем в южной части, вечером — в восточных областях.
На востоке и севере Украины восточный ветер может достигать сильных значений, будет дуть до 15−18 метров в секунду.
В Киеве 12 апреля ожидается похолодание до +10 градусов, дождь и порывистый ветер.
Погодка — как раз забрать у старого лука шелуху для окрашивания яиц, найти формы для пасок в дальних углах кухонных шкафов, выгрести позапрошлогоднее варенье и куда-то его пристроить, подумать о ком-то одиноком и не забыть завтра теплее одеться и взять зонтик".