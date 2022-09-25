Уже морозно. На высокогорье Карпат температура упала до -1 °C 25 сентября, 10:41 В Карпатах уже холодно (Фото:ГСЧС/Telegram)

В воскресенье, 25 сентября, спасатели призывают туристов следить за прогнозом погоды в Карпатах в связи с понижением температуры и порывами ветра.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС в Telegram.

«В горах уже холодно. По состоянию на 09:00 25 сентября на г. Поп Иван Черногорский облачно с прояснениями, ветер западный, 9 м/с, температура воздуха -1 °С», — говорится в сообщении.

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Спасатели просят помнить о безопасности, следить за прогнозами и регистрировать маршруты.

Ранее НВ сообщало, что синоптики прогнозировали ухудшение погоды до конца сентября. В ближайшее время украинцам стоит вооружиться дождевиками, зонтиками и теплой одеждой.

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