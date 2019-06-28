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Дождливый уикэнд. На выходных ожидается прохладная погода с осадками

Вчера, 03:00
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David Marcu / Unsplash

28−30 июня Укргидрометцентр прогнозирует продолжение дождей и гроз.

Прогноз погоды в Украине — 28−30 июня в стране ожидаются дожди, в отдельных регионах грозы. В Киеве дожди будут идти 28 июня.

Погода в Украине на выходных, 28−30 июня, во всех регионах, кроме запада, будет дождливой, а сильная жара пойдет на спад. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Так, в пятницу, 28 июня, синоптики обещают дожди на севере и востоке Украины, в Винницкой области и в Крыму. На севере, западе и в центральных областях температура поднимется до +23 градусов днем, ночью от +12 до +17. На востоке и юге — более высокие температуры: от +23 до +28 градусов днем, ночью +17… +22. Погода в Киеве в пятницу, 28 июня — ожидаются грозовые дожди, температура воздуха будет днем +18…+20 градусов, ночью +13…+15 градусов.

Фото: meteo.gov.ua

В субботу, 29 июня, в северных, восточных и частично южных областях (Херсонская область и Крым) снова пройдут осадки. Температуры днем по всей территории Украины будут колебаться от +18 до +23, на юге до +25. Ночью средняя температура по всей территории предполагается от +10 до +15. В Киеве дождей не будет, однако ожидается прохладная погода — днем будет +18…+20 градусов, ночью +13…+15 градусов.

Фото: meteo.gov.ua

В воскресенье, 30 июня, дожди предполагаются только на востоке Украины, температура до +24 днем, +10…+12 ночью. На севере и в центральных областях ожидаются температуры от +21 до +23 днем, ночи будут прохладными: +9…+12 градусов. На востоке страны до +28 градусов днем, от +10 до +13 ночью. На юге — +22…+25 градусов. В Киеве ожидается +21…+23 градуса тепла днем и +10…+12 градусов ночью, облачно без осадков.

Фото: meteo.gov.ua

Теги:   Погода

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