Местами — дожди со снегом. Какой будет погода в Украине в первый декабрьский уикенд 2 декабря, 13:54 Погода в Украине на 3−5 декабря (Фото:Aaron Burden\unsplash)

Рассказываем, какой будет погода на первый уикенд декабря.

Как сообщает Sinoptik.ua, погода в первые зимние выходные будет соответствовать климатическим нормам декабря. Плюсовая температура сохранится только в Закарпатье и в Крыму, а на остальной территории Украины температура воздуха будет постепенно снижаться.

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Погода в субботу 3 декабря

В субботу в большинстве областей страны установится температура около 0 °C. Столбики термометров поднимутся выше только на Закарпатье (+6 °С) и в Крыму (+4 °С), а в Киевской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Полтавской и Луганской областях днем возможны слабые морозы до -3…-4 °С.

Практически во всех регионах Украины облачно с прояснениями, без существенных осадков. Зонты пригодятся только жителям Херсонской и Запорожской областей — здесь пройдет небольшой дождь с мокрым снегом.

Погода в воскресенье 4 декабря

В воскресенье самое тепло по-прежнему будет на Закарпатье (до +7 °С), а наибольший минус ожидается в Донецкой и Луганской областях (-6…-8 °С). В большинстве регионов термометры покажут около 0 °C.

Почти на всей территории страны ожидается переменная облачность с прояснениями. В Николаевской области возможен небольшой дождь, в Херсонской и Запорожской областях — дождь с мокрым снегом.

Погода в понедельник 5 декабря

В понедельник термометры в центральных, южных и некоторых западных областях Украины покажут около 0 ° C, будет пасмурно, но без осадков. В Закарпатье погода в начале недели ожидается дождливой при температуре +4…+6 °С, в Крыму — +1…+6 °С. В северных регионах прогнозируется -3…-4 °С, в Хмельницкой и Винницкой областях – –5…-7 °С. Жителям Донецкой и Луганской областей следует подготовить более теплую одежду - здесь в понедельник похолодает до -11 °С.

Народный прогноз погоды

На Прокла, 3 декабря, славяне проклинали нечисть, чтобы та забыла дорогу в их дома на целый год. Если в этот день был дождь, то ожидали снега.

Праздник Введения, 4 декабря, ожидали ясную и морозную погоду, чтобы следующий год был урожайным. Считалось также, что мороз в этот день предвещал суровую зиму, которая должна была вот-вот вступить в свои права. Ну а если на Введение выпадал снег и не таял несколько дней, можно было надеяться на богатый урожай зерна в следующем году.

Напомним, ранее синоптик предупредил о резком изменении погоды и сильном похолодании с осадками.