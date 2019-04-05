Погода в Украине на выходные: синоптики спрогнозировали значительное потепление 5 апреля, 12:43 390 Цей матеріал також доступний українською Alicja/Pixabay В Украине станет еще теплее Alicja/Pixabay

В ближайшие сутки погоду определит теплая воздушная масса, сообщает Укргидрометцентр.

В большинстве областей страны день пройдет без осадков, лишь на Закарпатье и Карпатах днем дождь. Ветер юго-восточный, 5-12 м/с, в западных областях местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью от 3° тепла до 3° мороза, днем 12-17° тепла; на Закарпатье ночью 4-9° тепла, днем 18-20°.

В Киеве осадков не ожидается. Ветер юго-восточный, 5-12 м/с. Температура ночью 1-3° тепла, днем 14-16°.

В воскресенье, 7 апреля, в западной части Украины синоптик прогнозируют небольшой дождь, в Карпатах и на Закарпатье - умеренный дождь, на остальной территории - без осадков. Ветер восточный, юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, на севере Левобережья до 2° мороза, днем 12-17° тепла; на Закарпатье ночью 5-10° тепла, днем 16-21°.

В Киеве будет сухо. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 2-4° тепла, днем 14-16°.