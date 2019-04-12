Погода в Украине на выходные: синоптики спрогнозировали дожди и заморозки Сегодня, 13:58 248 Цей матеріал також доступний українською Alicja/Pixabay В Украину вернутся заморозки Alicja/Pixabay

В ближайшие сутки погоду в Украине определит холодная и влажная воздушная масса, сообщает Укргидрометцентр.

В южных, восточных, Днепропетровской и Полтавской областях прогнозируется небольшой, местами умеренный дождь, местами с грозой. Ночью и утром местами туман. Температура ночью 4-9° тепла, днем 12-17°.

На остальной территории день пройдет без существенных осадков. Температура ночью 2-7° тепла, в западных областях на поверхности почвы местами заморозки 0-2°, днем 8-13° тепла, в Карпатах 1-3° тепла.

Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с.

В Киеве существенных осадков не ожидается. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 5-7° тепла, днем 9-11°.

В воскресенье, 14 апреля, в западных и северных регионах, а также в Винницкой и Черкасской областях день пройдет без существенных осадков.

Температура ночью 1-6° тепла, в западных областях и в Житомирской области на поверхности почвы и местами и в воздухе заморозки 0-3°; днем 5-10° тепла, в Карпатах 1-5° тепла.

На остальной территории прогнозируется небольшой, местами умеренный дождь с грозами. Температура ночью 4-9° тепла, днем 11-16°. Ветер северный и северо-восточный, 7-12 м/с.

В Киеве будет преимущественно сухо. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 3-5° тепла, днем 8-10°.