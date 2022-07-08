Где будет +34, а где ожидаются ливни. Прогноз погоды в Украине на выходные 8 июля, 15:08 Капля дождя (Фото:solerab / Flickr)

Погода в Украине в ближайшие выходные будет дождливой, но теплой. В субботу ливневые дожди с грозами ожидаются в большинстве регионов, в воскресенье — на всей территории Украины. В некоторых областях температурные показатели превысят климатическую норму на 6 и более градусов.

Об этом свидетельствует прогноз Sinoptik.ua.



Погода в субботу, 9 июля

Жаркая погода будет царить на Юге и в Крыму, а также в Запорожской, Харьковской, Днепропетровской, Луганской, Кировоградской, Харьковской, Полтавской и Сумской областях.

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Днем в северо-восточных областях страны ожидается до +29…+30 °С, в восточных и юго-восточных — до +34 °С, южных — +30…+32 °С. Ночью столбики термометров опустятся до +18…+20 °С.



Во всех регионах, кроме Житомирской и Винницкой областей, пройдут дожди с грозами. Средняя температура воздуха днем в Центре и на Севере составит +25…+28 °С, на Западе — +21…+24 °С, на Закарпатье — +24…+26 °С.

Ночью во Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Хмельницкой, Волынской и Ровенской областях термометры покажут +11…+13 °С, в центральных регионах — +16…+19 °С, на остальной территории — +14…+16 °С.

Погода в воскресенье, 10 июля

Дождливая погода и грозы накроют всю территорию Украины. Жарко будет в Донецкой, Луганской, Днепропетровской, Николаевской, Сумской и Харьковской областях — в среднем, до +33…+34 °С днем и +17…+20 °С ночью.

В западных регионах температура будет комфортной — в пределах +22…+24 °С. На Закарпатье, в северных и центральных областях ожидается до +25…+28 °С днем и +16…+18 °С ночью.

Погода в понедельник, 11 июля



Новая неделя начнется дождями и грозами во всех регионах, кроме Киева и Одесской области. Температура воздуха при этом составит +17…+19 °С на Западе, +23…+25 °С — в Центре, на Севере и Юге, до +27…+29 °С — в Донецкой, Луганской и Запорожской областях.

Погода в начале недели в Днепропетровской, Харьковской и Сумской областях порадует умеренным теплом: столбики термометров покажут до +21…+26 °С днем и +14…+16 °С ночью.

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