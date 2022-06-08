Резкое повышение температуры. В Украину идет летняя жара 8 июня, 12:31 Цей матеріал також доступний українською Погода в Украине на выходные (Фото:HayDmitriy / depositphotos)

Весной все дожидались наступления лета, а летом все ожидают выходных. В июне в Украине выходные будут теплыми, а в некоторых регионах даже жаркими. Но несмотря на приятную температуру воздуха, много дней будут пасмурными и с осадками.

Кроме того, 12 июня все православные христиане будут праздновать один из самых важных церковных праздников — Троицу. Выходной день, который должен быть перенесен с праздничного дня на понедельник, 13 июня, не будет переноситься из-за действия Закона Украины от 15 марта Об организации трудовых отношений в условиях военного положения.

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Погода в Киеве

В июне все жители и гости Киева смогут насладиться теплой погодой. Несмотря на преобладающую облачность, дожди прогнозируются лишь 12, 16−17, 21, 23−26, 28, 30 июня. Средняя температура воздуха будет колебаться в пределах +25°C. На ближайших выходных ожидается такая погода: пятница (10 июня): +30°C, суббота (11 июня): +31°C, воскресенье (12 июня): +29°C.

Погода на выходных в Киеве / Фото: weather.com

Погода во Львове

Погода во Львове в июне будет теплой, но в основном пасмурной и с осадками. Дожди прогнозируются 8−13, 15−16, 22−30 июня. Средняя температура воздуха будет колебаться в пределах +22°C. На ближайших выходных ожидается такая погода: пятница (10 июня): +28°C, суббота (11 июня): +25°C, воскресенье (12 июня): +25°C.

Погода на выходных во Львове / Фото: weather.com

Погода в Одессе

Прогноз погоды в Одессе на июнь 2022 также обещает много пасмурных, но теплых дней. Дожди прогнозируются 6, 10−12, 17, 23−27, 29−30 июня. Средняя температура воздуха будет колебаться в пределах +26°C. На ближайших выходных ожидается такая погода: пятница (10 июня): +23°C, суббота (11 июня): +27°C, воскресенье (12 июня): +30°C.

Погода на выходных в Одессе / Фото: weather.com

Погода в Харькове

Харьков в июне 2022 будет достаточно теплым, но пасмурным и с осадками. Дожди прогнозируются 11−13, 17−18, 21−28, 30 июня. Средняя температура воздуха будет колебаться в пределах +23°C. На ближайших выходных ожидается такая погода: пятница (10 июня): +30°C, суббота (11 июня): +31°C, воскресенье (12 июня): +30°C.

Погода на выходных в Харькове / Фото: weather.com

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