Жара до +35°. Какой будет погода в Украине на следующей неделе 21 августа, 17:20 В Украине ожидается сухая и жаркая погода (Фото:REUTERS / Gleb Garanich)

На следующей неделе в Украине ожидается умеренно жаркая, преимущественно сухая погода, местами в западных областях ожидаются кратковременные дожди и грозы.

Как сообщает Укргидрометцентр, в понедельник, 22 августа, в западных областях местами ожидаются кратковременные дожди, грозы; на остальных территориях без осадков. Ветер преимущественно юго-восточный, 5−10 м/с. Температура ночью 13−18°, на побережье морей 17−22°; днем 25−30°, на юге и востоке до 32°.



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В Киеве в понедельник без осадков. Ветер юго-восточный, 5−10 м/с. Температура ночью 16−18°, днем 27−29°.

Фото: Укргидрометцентр

23−24 августа в Украине без осадков, только в Закарпатье и Прикарпатье кратковременные дожди, грозы (преимущественно днем). Ветер преимущественно юго-восточный, 5−10 м/с, в восточных и юго-восточных областях местами порывы 15−20 м/с. Температура ночью 13−18°, на юге и востоке страны 17−22°; днем 27−32°, в восточных областях до 35°.

В Киеве 23−24 августа без осадков. Ветер юго-восточный, 5−10 м/с. Температура ночью 16−18°, днем 27−32°.

Фото: Укргидрометцентр

Фото: Укргидрометцентр

Без осадков в Украине ожидается также 25−26 августа. Лишь в Карпатах 25 августа, а 26 августа в южной части днем местами небольшой кратковременный дождь, гроза.

Температура ночью 14−20°, на юге страны до 23°; днем 28−34°.

В Киеве 25−26 августа сухая погода с температурой ночью 18−20°, днем 30−32°.

Фото: Укргидрометцентр

Фото: Укргидрометцентр

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