Штормовой ветер, дожди и тепло. Как изменится погода в пасхальные выходные 23 апреля, 07:03 Цей матеріал також доступний українською Суббота и воскресенье будут теплыми, однако местами ветренными (Фото:Aaron Burden / Unsplash)

Наталка Диденко прогнозирует потепление на Пасху, которое достигнет пика в середине следующей недели.

В субботу, 23 апреля, в большинстве областей Украины будет тепло, с температурой до +12…+18 °C. На Западе страны несколько прохладнее: +8…+13 °C.

Наталка Диденко предупреждает о штормовом ветре, который затронет северные, центральные и южные области. Будьте осторожны, скорость ветра будет достигать 15−20 м/с. На Западе и Востоке Украины ветер умеренный.

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Осадки ожидают не на всей территории страны, дожди пройдут в субботу в западных, северных, центральных областях, а также в Одесской области.

В столице +14…+15 °C с небольшим дождем и сильный порывистый ветер 15−18 м/с.

В пасхальное воскресенье, 24 апреля, по всей территории Украины прогнозируют тепло, около +14…+20 °C.

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