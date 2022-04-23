Штормовой ветер, дожди и тепло. Как изменится погода в пасхальные выходные
Суббота и воскресенье будут теплыми, однако местами ветренными (Фото:Aaron Burden / Unsplash)
Наталка Диденко прогнозирует потепление на Пасху, которое достигнет пика в середине следующей недели.
В субботу, 23 апреля, в большинстве областей Украины будет тепло, с температурой до +12…+18 °C. На Западе страны несколько прохладнее: +8…+13 °C.
Наталка Диденко предупреждает о штормовом ветре, который затронет северные, центральные и южные области. Будьте осторожны, скорость ветра будет достигать 15−20 м/с. На Западе и Востоке Украины ветер умеренный.
Осадки ожидают не на всей территории страны, дожди пройдут в субботу в западных, северных, центральных областях, а также в Одесской области.
В столице +14…+15 °C с небольшим дождем и сильный порывистый ветер 15−18 м/с.
В пасхальное воскресенье, 24 апреля, по всей территории Украины прогнозируют тепло, около +14…+20 °C.
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