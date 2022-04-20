Пасха 2022. Как будет меняться погода в Украине в ближайшие дни 20 апреля, 16:43 Цей матеріал також доступний українською Суббота и воскресенье, 23 и 24 апреля, будут теплыми, с переменной облачностью и небольшими осадками (Фото:ROMAN ODINTSOV / Pexels)

Пасхальная ночь и выходные будут теплыми, с незначительными осадками. Такая погода ожидается в большинстве областей Украины.

Прогнозы синоптиков на пасхальные выходные оптимистичны. Наиболее вероятно, что суббота и воскресенье, 23 и 24 апреля, будут теплыми, с переменной облачностью и небольшими осадками в некоторых регионах. В большинстве областей с выходных начнется ощутимое потепление, до +23 °C.

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Киев

В столице днем 23 апреля прогнозируют +17 °C, к вечеру и ночи возможно снижение до +7…+13 °C. Утром будет дождь и облачная погода. В полночь ожидается температура около +11 °C. В воскресенье, 24 апреля, дневная температура составит +15 °C.

Погода в Киеве на Пасху 2022 / Фото: скриншот gismeteo.ua

Львов

Во Львове суббота, 23 апреля, будет дождливым днем, с температурой +6…+8 °C. В полночь ожидают тихую погоду с температурой +6 °C. В воскресенье вечером возможен небольшой дождь, а температура составит +15 °C в дневное время.

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Погода во Львове на Пасху 2022 / Фото: скриншот gismeteo.ua

Харьков

В Харькове суббота будет переменно облачной, с температурой +17 °C днем и +8 °C ночью. В полночь будет достаточно тепло: +12 °C. Праздничное воскресенье будет облачным, с температурой +15 °C.

Погода в Харькове на Пасху 2022 / Фото: скриншот gismeteo.ua

Одесса

В Одессе пасхальные выходные будут прохладными, но без осадков. В субботу прогнозируют +9…+12 °C, в полночь температура будет около +9 °C. Воскресенье пройдет с небольшой облачностью и температурой +9…+15 °C.

Погода в Одессе на Пасху 2022 / Фото: скриншот gismeteo.ua

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